Severodonetsk | arrivano i Terminator | il miglior corazzato | perché il Cremlino si gioca l' arma segreta

(Di giovedì 19 maggio 2022) Vladimir Putin ha schierato i veicoli militari soprannominati “” sul campo di battaglia in Ucraina. In rete sono stati diffusi diversi video che testimoniano il dispiegamento di quelli che sono considerati ii veicoli corazzati a disposizione della Russia: vedremo se almeno questi saranno in grado di resistere agli attacchi della resistenza ucraina, che con l'aiuto dei missili britannici è finora riuscita a fare strage di carriti. Il dispiegamento deiarriva dopo che per quasi tre mesi gli Ucraini hanno messo a dura prova i veicoli militari russi, e in particolare i T-90M, distrutti con una facilità a tratti imbarazzante nella maggior parte dei casi. Quindi nel tentativo di rinforzare l'arsenale russo un plotone di veicoli militariè stato schierato ...

Advertising

MaurizioTorchi2 : RT @Massimi06250625: ARRIVANO CONFERME DI ALTRA DISFATTA UCRAINA: 15MILA SOLDATI UCRAINI IMPRIGIONATI NELLA SACCA DI SEVERODONETSK - maxschiavini : RT @Massimi06250625: ARRIVANO CONFERME DI ALTRA DISFATTA UCRAINA: 15MILA SOLDATI UCRAINI IMPRIGIONATI NELLA SACCA DI SEVERODONETSK - s_mendolia : RT @Massimi06250625: ARRIVANO CONFERME DI ALTRA DISFATTA UCRAINA: 15MILA SOLDATI UCRAINI IMPRIGIONATI NELLA SACCA DI SEVERODONETSK - edoludo : RT @Massimi06250625: ARRIVANO CONFERME DI ALTRA DISFATTA UCRAINA: 15MILA SOLDATI UCRAINI IMPRIGIONATI NELLA SACCA DI SEVERODONETSK - grecale66 : RT @Massimi06250625: ARRIVANO CONFERME DI ALTRA DISFATTA UCRAINA: 15MILA SOLDATI UCRAINI IMPRIGIONATI NELLA SACCA DI SEVERODONETSK -

InsideOver

Le immaginidalle bodycam degli stessi soldati che prima completano le operazioni per minare un ponte nel Lugansk per fermare l'offensiva russa versoe Lysychansk. Prima sisemano l'...Le immaginidalle bodycam degli stessi soldati che prima completano le operazioni per minare un ponte nel Lugansk per fermare l'offensiva russa versoe Lysychansk. Prima sisemano l'... Russi in ritirata da Kharkiv, ma avanzano nel saliente di Severodonetsk Novecento soldati ucraini sarebbero già nei campi di prigionia, mentre c’è incertezza su quanti militari resistono ancora nell’acciaieria Azovstal. Intanto il cancelliere tedesco Scholz dice che per l ...Novecento soldati ucraini sarebbero già nei campi di prigionia, mentre c’è incertezza su quanti militari resistono ancora nell’acciaieria Azovstal. Intanto il cancelliere tedesco Scholz dice che per l ...