Programmi TV di stasera, giovedì 19 maggio 2022. Cannavacciuolo su Tv8, Lamborghini sul Nove (Di giovedì 19 maggio 2022) Elettra Lamborghini e i PanPers Rai1, ore 21.25: Don Matteo – 1^Tv Fiction con Raoul Bova, Nino Frassica. 13x08 -Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?: Caterina, madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato. Rai2, ore 21.20: Tutte lo Vogliono Film del 2015 di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Chiara lavora per l’azienda di catering ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 19 maggio 2022) Elettrae i PanPers Rai1, ore 21.25: Don Matteo – 1^Tv Fiction con Raoul Bova, Nino Frassica. 13x08 -Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?: Caterina, madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato. Rai2, ore 21.20: Tutte lo Vogliono Film del 2015 di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Chiara lavora per l’azienda di catering ...

