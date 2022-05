Paolo Bonolis | la confessione hot | svela tutto | lo ha fatto in diretta

Advertising

luvalexia_ : Paolo Bonolis che ci fai qui ? #missionimpossible - sci_oups : @/paolo bonolis ti ho trovato i nuovi padre natura, quando quieres - nicolettacoda0_ : @odietamomalik peggio di Paolo Bonolis ad avanti un altro - MorroLuca1 : RT @CieloGore104: @MorroLuca1 PAOLO BONOLIS SALTA CON NOI PAOLO BONOLIS SALTA CON NOI - CieloGore104 : @MorroLuca1 PAOLO BONOLIS SALTA CON NOI PAOLO BONOLIS SALTA CON NOI -

L'attuale fidanzato di Miss Claudia è Marco Bruganelli , fratello di Sonia , la moglie di. Imprenditore nella vita, i due formano una splendida coppia come dimostrano i tanti scatti ...La moglie diinfatti, oltre a una possibile collaborazione futura con Soleil Sorgé, sta lavorando duramente dietro le quinte di Mediaset.Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe ...Paolo Bonolis non ha solo una brillante carriera e diversi programmi di cui occuparsi ma anche una bellissima famiglia. Da qualche tempo al suo ...