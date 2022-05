Non la riconoscono in aeroporto: Sophie Codegoni parla della chirurgia estetica (Di giovedì 19 maggio 2022) Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, non ha mai nascosto di essere negli anni ricorsa alla chirurgia estetica. Anche al Grande Fratello Vip 6, la concorrente ha dichiarato di essersi rifatta più volte le labbra. In un’intervista rilasciata a Fanpage Alessandro Basciano, con cui Sophie ha una relazione, ha rivelato un aneddoto bizzarro a riguardo. Sembrerebbe, infatti, che durante uno dei loro viaggi, la ragazza sia stata fermata in aeroporto, poiché non sarebbe stata riconosciuta dal documento d’identità. Vi raccomandiamo... Soleil Sorge nuova star di Mediaset? Dopo il Gf VIP è ospite a Tiki Taka Il modello ha affermato: “Ho assistito a una scena incredibile. Eravamo in aeroporto e davanti al ... Leggi su diredonna (Di giovedì 19 maggio 2022), ex tronista di Uomini e Donne, non ha mai nascosto di essere negli anni ricorsa alla. Anche al Grande Fratello Vip 6, la concorrente ha dichiarato di essersi rifatta più volte le labbra. In un’intervista rilasciata a Fanpage Alessandro Basciano, con cuiha una relazione, ha rivelato un aneddoto bizzarro a riguardo. Sembrerebbe, infatti, che durante uno dei loro viaggi, la ragazza sia stata fermata in, poiché non sarebbe stata riconosciuta dal documento d’identità. Vi raccomandiamo... Soleil Sorge nuova star di Mediaset? Dopo il Gf VIP è ospite a Tiki Taka Il modello ha affermato: “Ho assistito a una scena incredibile. Eravamo ine davanti al ...

Advertising

CarloCalenda : Viviamo una crisi che è prima di tutto morale. Non si riconoscono più le gerarchie, si pensa che i diritti non abb… - VeraPrimavera7 : Vedi le persone ottuse si riconoscono da questo cioè vogliono vedere quello che gli pare. Cioè Barù posta un ?? di… - reioflucy : Gli autisti che mi riconoscono e non mi chiedono manco di far vedere la mia tessera - lancellone : RT @ItaliaViva: #lMostro a Verona, @d_bendinelli: 'Sempre più persone non si riconoscono nei populismi' - FassioAlberto : RT @ellyesse: Gli studi dimostrano che dove mancano leggi che riconoscono diritti fondamentali sono più frequenti episodi di violenza e dis… -