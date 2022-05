'Morata andrà via: la Juve gli ha comunicato che non lo riscatta' (Di giovedì 19 maggio 2022) L'esperienza di Alvaro Morata in maglia bianconera sembra giunta al capolinea. La Juventus ha già comunicato all'attaccante che non intende esercitare l'opzione di acquisto. E, secondo quanto ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 19 maggio 2022) L'esperienza di Alvaroin maglia bianconera sembra giunta al capolinea. Lantus ha giàall'attaccante che non intende esercitare l'opzione di acquisto. E, secondo quanto ...

