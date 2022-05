Manuel Bortuzzo non ha gradito l’intervista di Silvia Toffanin a Lulù Selassié

(Di giovedì 19 maggio 2022)non avrebbel’ultima intervista dellaa Verissimo, infatti si continua a parlare della rottura tra. Le versioni dei due ex gieffini sulla fine della loro storia d’amore sono completamente opposte.ha assicurato che il suo stile di vita non era compatibile con quello della principessa,

Advertising

WittyTV : Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… - RealGossipland : Alfonso Signorini risponde alla lettera di una fan: deride Manuel e tutti i Bortuzzo. DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Manuel Bortuzzo e il gesto contro Silvia Toffanin: ecco cosa ha combinato lo sportivo DETTAGLI QUI… - RealGossipland : Manuel minacciato dalla sua famiglia? cosa è successo con Lulù Selassie DETTAGLI QUI - queen_adnknesh : RT @mariaga15962342: #swimmerfairy Non si vede bene che con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi!! Buongiorno anime belle ???????????… -

Ascolta questo articolo Per la prima volta Alfonso Signorini , conduttore del ' Grande Fratello Vip ', ha voluto commentare la rottura trae Lulù Selassié . I due ex vipponi infatti, nonostante si siano lasciati da ormai svariate settimane, continuano a far parlare prepotentemente di loro. Le ultime voci di gossip si sono ...Lulù e, il gesto di lui spiazza tutti: c'entra Silvia Toffanin, cos'è successo Soltanto qualche settimana fa,è stato ospite di Silvia Toffanin per spiegare cosa l'ha spinto a ...Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, intervistati da Fanpage hanno parlato della fine della storia d'amore tra i loro ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.Comunque il gesto di Manuel di togliere il segui a verissimo, è stato veramente esplicativo e come sempre da cafone. Lui si commenta sempre da solo e si scava la fossa, gli rode perché Lulù si mostra ...