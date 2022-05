Luca Argentero, l’attacco choc di Fedro: «Al Gf eravamo come fratelli, poi è diventato un opportunista» (Di giovedì 19 maggio 2022) Da quasi fratelli a perfetti sconosciuti. È la breve storia triste di Luca Argentero e Fedro Francioni, che a distanza di 20 anni attacca l’ex amico e lo accusa di opportunismo. Luca Argentero, l’attacco di Fedro: «come fratelli al Gf, poi un opportunista» Correva l’anno 2003 quando i due concorrenti si conobbero nella casa più spiata d’Italia, al Gf, e fra loro fu simpatia a prima vista al punto che anche fuori dal reality cominciarono a condividere tutto, esperienze, amicizie, persino l’appartamento. D’un tratto la rottura. «Col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione» spiega in un’intervista ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 19 maggio 2022) Da quasia perfetti sconosciuti. È la breve storia triste diFrancioni, che a distanza di 20 anni attacca l’ex amico e lo accusa di opportunismo.di: «al Gf, poi un» Correva l’anno 2003 quando i due concorrenti si conobbero nella casa più spiata d’Italia, al Gf, e fra loro fu simpatia a prima vista al punto che anche fuori dal reality cominciarono a condividere tutto, esperienze, amicizie, persino l’appartamento. D’un tratto la rottura. «Col tempo si è rivelato diverso, un. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione» spiega in un’intervista ...

