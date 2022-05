L’Aquila, incidente asilo nido: nell’auto parcheggiata un 12enne. La procura ha disposto una perizia sulla Passat (Di giovedì 19 maggio 2022) La procura delL’Aquila ha affidato la perizia tecnica ritenuta determinante per stabilire la dinamica dell’incidente di ieri pomeriggio nella scuola dell’infanzia di Pile dove una Passat parcheggiata da una donna, indagata per omicidio stradale ha travolto la recinzione uccidendo un bimbo di 4 anni ferendone cinque. L’indagine è condotta dal pm Stefano Gallo titolare con gli agenti della Squadra Mobile. L’esame deve dimostrare il motivo per il quale la macchina si è sfrenata: a bordo c’era il figlio 12enne della donna che aveva appena lasciato la macchina per riprendere le sue figlie. I due bambini sono ricoverati all’ospedale San Salvatore. Il quesito da risolvere è se sia stato il 12enne a togliere il freno a mano o è stato un errore della mamma che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladelha affidato latecnica ritenuta determinante per stabilire la dinamica dell’di ieri pomeriggio nella scuola dell’infanzia di Pile dove unada una donna, indagata per omicidio stradale ha travolto la recinzione uccidendo un bimbo di 4 anni ferendone cinque. L’indagine è condotta dal pm Stefano Gallo titolare con gli agenti della Squadra Mobile. L’esame deve dimostrare il motivo per il quale la macchina si è sfrenata: a bordo c’era il figliodella donna che aveva appena lasciato la macchina per riprendere le sue figlie. I due bambini sono ricoverati all’ospedale San Salvatore. Il quesito da risolvere è se sia stato ila togliere il freno a mano o è stato un errore della mamma che ...

