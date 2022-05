In giro per la Spagna a ridere, a mangiare, a imparare il flamenco (Di giovedì 19 maggio 2022) In America hanno Jane Fonda e Lily Tomlin, noi Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Che, oltre a essere in tre invece che in due, in Quelle brave ragazze – programma on the road da stasera su Sky alle 21.15 – sono anche più simpatiche di Grace and Frankie. Eh sì, dispiace ma è proprio così. Orbene, cosa fanno assieme queste tre che sommate – come dice Mara Maionchi – totalizzano 240 anni? Vanno a fare un viaggio in Spagna, una destinazione non così straniera ma nemmeno così famigliare. Da Milano a Madrid, e poi via verso la Siviglia, il Deserto di Tabernas, Granada e Valencia, accompagnate da Alessandro Livi, fusto metà italiano e metà spagnolo con il ruolo di bodyguard, tuttofare, autista. E che nel corso delle puntate diventa una sorta di quarto elemento della ricetta, il toy boy che la pensione dovrebbe garantire a ogni cittadina. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 19 maggio 2022) In America hanno Jane Fonda e Lily Tomlin, noi Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti. Che, oltre a essere in tre invece che in due, in Quelle brave ragazze – programma on the road da stasera su Sky alle 21.15 – sono anche più simpatiche di Grace and Frankie. Eh sì, dispiace ma è proprio così. Orbene, cosa fanno assieme queste tre che sommate – come dice Mara Maionchi – totalizzano 240 anni? Vanno a fare un viaggio in, una destinazione non così straniera ma nemmeno così famigliare. Da Milano a Madrid, e poi via verso la Siviglia, il Deserto di Tabernas, Granada e Valencia, accompagnate da Alessandro Livi, fusto metà italiano e metà spagnolo con il ruolo di bodyguard, tuttofare, autista. E che nel corso delle puntate diventa una sorta di quarto elemento della ricetta, il toy boy che la pensione dovrebbe garantire a ogni cittadina. ...

