Il dipinto in mostra a Ragusa è o non è un Caravaggio? Il 3 giugno un incontro per la verità (Di giovedì 19 maggio 2022) Ragusa – Alla luce delle discussioni in merito all'autenticità del dipinto "San Giovanni Battista giacente" in mostra presso la chiesa della Badia di Ragusa, il sindaco Peppe Cassì dichiara:"A oltre 400 anni dalla morte l'arte di Caravaggio è ancora capace di emozionare e far discutere. Ragusa, con la mostra alla Chiesa della Badia che accoglie il "San Giovanni Battista giacente" viene coinvolta in questo confronto che, appassionando i maggiori esperti del pittore lombardo, non può che far crescere la conoscenza che abbiamo dell'artista.È di questi giorni, infatti, il dibattito sull'autenticità dell'opera, che vede contrapporsi pareri illustri. Non c'è dubbio che, prima di accogliere la tela, il Comune abbia ricevuto ampie rassicurazioni: come afferma lo storico ...

