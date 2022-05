Guerra Russia-Ucraina, “sospesi il generale Kisel e il vice-ammiraglio Osipov”: Putin punisce i capi delle disfatte a Kharkiv e nel Mar Nero (Di giovedì 19 maggio 2022) Via l’uomo della disfatta di Kharkiv, sospeso anche chi comandava la flotta russa nel Mar Nero e il grande mistero di Valery Gerasimov, il capo di Stato maggiore che ha in mano i codici delle armi nucleari. Dopo l’ammissione delle “difficoltà” sul campo da parte del vice di Medvedev, l’intelligence britannica lascia filtrare indiscrezioni sulla reazione di Vladimir Putin ai risultati insoddisfacenti ottenuti nei primi tre mesi di invasione dell’Ucraina. E dopo le purghe nei servizi segreti della Fsb di cui si era avuta notizia nelle prime settimane di Guerra, adesso tocca ai vertici militari. Una raffica di sospensioni, secondo il breafing pubblicato dal ministero della Difesa di Londra, si è abbattuto sulle gerarchie di Esercito e Marina. Finendo, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Via l’uomo della disfatta di, sospeso anche chi comandava la flotta russa nel Mare il grande mistero di Valery Gerasimov, il capo di Stato maggiore che ha in mano i codiciarmi nucleari. Dopo l’ammissione“difficoltà” sul campo da parte deldi Medvedev, l’intelligence britannica lascia filtrare indiscrezioni sulla reazione di Vladimirai risultati insoddisfacenti ottenuti nei primi tre mesi di invasione dell’. E dopo le purghe nei servizi segreti della Fsb di cui si era avuta notizia nelle prime settimane di, adesso tocca ai vertici militari. Una raffica di sospensioni, secondo il breafing pubblicato dal ministero della Difesa di Londra, si è abbattuto sulle gerarchie di Esercito e Marina. Finendo, ...

