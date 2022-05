Grecia, Turchia e allargamento della Nato: una questione che passa per gli F-35 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è stato in visita a Washington lunedì per avviare le trattative ufficiali di acquisizione del caccia stealth F-35 e allo stesso tempo fare pressioni per evitare che gli Stati Uniti aggiornino la flotta di F-16 della Turchia e possano cederne di nuovi. Secondo le prime indiscrezioni, Atene avrebbe chiesto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 19 maggio 2022) Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis è stato in visita a Washington lunedì per avviare le trattative ufficiali di acquisizione del caccia stealth F-35 e allo stesso tempo fare pressioni per evitare che gli Stati Uniti aggiornino la flotta di F-16e possano cederne di nuovi. Secondo le prime indiscrezioni, Atene avrebbe chiesto InsideOver.

