Graduatorie GPS | in quale provincia devi inserirti?

(Di giovedì 19 maggio 2022) La data di riapertura delleli per le supplenze (GPS) è stata fissata. Ad oggi, tutti i docenti che aspirano ad inserirsi, potranno presentare le loro domande fino al 31 maggio (ore 23.59). Sono numerosi gli aspiranti docenti che attendono, ormai da mesi, di inserirsi in graduatoria o di aggiornare il proprio posizionamento. Se anche tu sei uno di questi, prima diufficialmente in graduatoria, fermati un attimo e chiediti: “Ho fatto tutto quello che potevo per inserirmi al meglio?” Come ottenere una convocazione da graduatoria? Inserirsi in graduatoria GPS non è molto difficile. Il procedimento non è complicato e consiste nella compilazione di una domanda da presentare sulla piattaforma Istanze Online.Il problema, infatti, non è tanto inserirsi, quanto inserirsi al meglio, guadagnando così maggiori ...

orizzontescuola : GPS 2022, inserimento con riserva, sostegno ed elenchi aggiuntivi. Nuove FAQ ufficiali del Ministero - Czinforma : - MaralbAzsc : Aggiornamento graduatorie GPS: ecco come ottenere un incarico di supplenza - cronachecampane : Aggiornamento graduatorie GPS: ecco come ottenere un incarico di supplenza - ProDocente : Graduatorie GPS 2022, compilazione domanda: tre annualità sostegno, max titoli dichiarabili, spostare servizi su al… -

Compilazione domanda per l'aggiornamento delleprovinciali e di istituto per le supplenze negli anni scolastici 2022/23 e 2023/24: a distanza di 8 giorni dall'apertura della piattaforma, con scadenza il 31 maggio, il Ministero ...In questi giorni sono state pubblicate le date di inserimento delle domande per l'aggiornamento delle, valide per il biennio 2022/24. Le domande si potranno presentare fino al 31 maggio (ore 23.59). L'aggiornamento avrà validità biennale , fino all'anno scolastico 2023/24. Per questo ...Il sindacato Anief torna sull'aggiornamento triennale delle GPS - Graduatorie provinciali per le supplenze, da cui si attinge per le supplenze annuali e per l'inserimento in organico.Ancora una volta l’UGL Scuola legge con estremo realismo ciò che avviene nel comparto. Abbiamo ormai da troppo tempo alla guida del Dicastero dell’Istruzione una dirigenza che risponde solo ad aspetta ...