Festival di Cannes 2022, il regista dissidente russo Serebrennikov: “La guerra è un forma di suicidio perpetrata dal governo. È una catastrofe” (Di giovedì 19 maggio 2022) “NO ALLA guerra! È per me importante ripetere incessantemente questa frase, sono convinto che la cultura e le persone possono fermare la guerra, che finirà e vivremo in pace”. Parole forti, chiare e inequivocabili sono uscite dalla bocca del regista russo dissidente Kirill Serebrennikov a conclusione della proiezione ufficiale di ieri sera del suo film in concorso, Tchaikovsky’s Wife, a cui è seguito un applauso convinto dal pubblico in sala. Non sarebbe certamente stato accolto al 75° Festival di Cannes non fosse Serebrennikov da decenni contrario al regime di Putin (nel 2018 era agli arresti domiciliari): Thierry Fremaux si è battuto per averlo “in presenza” nuovamente alla sua kermesse dopo aver partecipato a diverse edizioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “NO ALLA! È per me importante ripetere incessantemente questa frase, sono convinto che la cultura e le persone possono fermare la, che finirà e vivremo in pace”. Parole forti, chiare e inequivocabili sono uscite dalla bocca delKirilla conclusione della proiezione ufficiale di ieri sera del suo film in concorso, Tchaikovsky’s Wife, a cui è seguito un applauso convinto dal pubblico in sala. Non sarebbe certamente stato accolto al 75°dinon fosseda decenni contrario al regime di Putin (nel 2018 era agli arresti domiciliari): Thierry Fremaux si è battuto per averlo “in presenza” nuovamente alla sua kermesse dopo aver partecipato a diverse edizioni ...

