Concorso straordinario bis | tutte le risposte alle domande più frequenti QUESTION TIME con Pascarella Flc Cgil LIVE Venerdì 20 maggio alle 14 | 30

(Di giovedì 19 maggio 2022) Non solo graduatorie provinciali per le supplenze. Nel mondo della scuola c'è attesa anche per ilbis, la procedura concorsuale bandita dal Ministero dell'Istruzione. C'è tempo per inoltrare lefino al 16 giugno. L'articolo .

Advertising

GazzettaDellaSc : Concorso straordinario bis, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) L… - GazzettaDellaSc : Concorso straordinario bis, Rampelli (FdI): “Escludere i docenti delle paritarie è atto iniquo e illegittimo, chied… - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, tutte le risposte alle domande più frequenti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) L… - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, Rampelli (FdI): “Escludere i docenti delle paritarie è atto iniquo e illegittimo, chied… - infoitinterno : Concorso straordinario bis, compilazione domanda: come inserire Laurea o abilitazione e le tre annualità di servizi… -

Il, che ha visto la partecipazione di oltre 400 concorrenti, si è articolato in 11 sezioni:... "Grande partecipazione di musicisti italiani e stranieri; un livellodegli iscritti.... aggiunge 'Quello appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ilbis per l'assunzione di precari nelle scuole pubbliche, non contempla tra i titoli l'insegnamento nella scuola ...Mauro Ciani direttore di Confartigianato Imprese Grosseto: «Importante risultato ottenuto da Confartigianato Trasporti che ha sempre ribadito la necessità di un provvedimento emergenziale di questa na ...Domande entro il 16 giugno 2022, solo in modalità telematica. La selezione è per i docenti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio nelle scuole statali, anche non consecutivi, a decorrere dal 2 ...