(Di giovedì 19 maggio 2022) La cantante segue da anni la vicenda della mamma precipitata nel coma, sua fan: le manda un videomessaggio, va in onda su Rai ...

Advertising

Nazione_Arezzo : 'Ciao Cristina': la carezza di Gianna Nannini - qn_lanazione : 'Ciao Cristina': la carezza di Gianna Nannini @GiannaNannini - annalisalisi072 : @Cristin97215062 Ciao Cristina buongiorno, il piacere di augurarti una serena giornata di solo co se belle!????????????????? - guagnano_paolo : @Cristin97215062 @lori_gianna @giorgio_grandi @RBarbasso @betyzapi @ToniaAntonella @Aquilottoblu @CristinaShonny… - luca_anastasi : @CristinaShonny Ciao Cristina buona giornata a te ????????? -

La cantante segue da anni la vicenda della mamma precipitata nel coma, sua fan: le manda un videomessaggio, va in onda su Rai ......letto un articolo su di lui su un giornale allora molto letto dai giovani che si chiamava2001. GraziaBattiato, nipote di Franco Battiato/ Unica erede del cantautore e il rapporto con ...La cantante segue da anni la vicenda della mamma precipitata nel coma, sua fan: le manda un videomessaggio, va in onda su Rai 1 ...Una raccolta fondi ha permesso di curare Cristina in Austria. Gianna Nannini, la sua cantante preferita, le ha mandato due messaggi: “Ciao Cristina, sono Gianna, ho saputo che ti sei svegliata e sono ...