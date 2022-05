Cambio al vertice di Agile Content, re dello streaming in Spagna (Di giovedì 19 maggio 2022) Alfredo Redondo sarà Ceo di Agile e Hernàn Scapusio continuerà come presidente Expansiòn, pagina 12, di Ignacio Del Castillo. Agile Content, il gruppo specializzato in infrastrutture e servizi di streaming e Tv all’ingrosso per le telecomunicazioni, ha nominato Alfredo Redondo, un veterano del settore delle telecomunicazioni spagnolo che è stato Ceo di Alcatel Spagna e successivamente Ceo di Amper, come nuovo Ceo. Redondo succederà al cofondatore ed ex Ceo Hernán Scapusio come Ceo. Redondo guiderà il piano strategico 2022-2024 e consoliderà il business dell’azienda dopo la significativa crescita ottenuta negli ultimi anni, che ha portato a un fatturato di 55 milioni di euro nel 2021 dopo una crescita del 169% e un EBITDA di 5 milioni (+150%), con un portafoglio ordini di oltre 280 milioni di euro con ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 19 maggio 2022) Alfredo Redondo sarà Ceo die Hernàn Scapusio continuerà come presidente Expansiòn, pagina 12, di Ignacio Del Castillo., il gruppo specializzato in infrastrutture e servizi die Tv all’ingrosso per le telecomunicazioni, ha nominato Alfredo Redondo, un veterano del settore delle telecomunicazioni spagnolo che è stato Ceo di Alcatele successivamente Ceo di Amper, come nuovo Ceo. Redondo succederà al cofondatore ed ex Ceo Hernán Scapusio come Ceo. Redondo guiderà il piano strategico 2022-2024 e consoliderà il business dell’azienda dopo la significativa crescita ottenuta negli ultimi anni, che ha portato a un fatturato di 55 milioni di euro nel 2021 dopo una crescita del 169% e un EBITDA di 5 milioni (+150%), con un portafoglio ordini di oltre 280 milioni di euro con ...

