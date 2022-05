Bronzetti-Parrizas-Diaz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta Rabat 2022 (Di giovedì 19 maggio 2022) Lucia Bronzetti se la vedrà contro la spagnola Nuria Parrizas-Diaz nei quarti di finale del torneo Wta 250 di Rabat 2022. La tennista azzurra ha sconfitto in due comodi set la francese Burel, raggiungendo i quarti per la terza volte su ben tre tornei a livello Wta disputati su terra rossa. A separarla dalla semifinale ci sarà la terza testa di serie del tabellone, la spagnola Parrizas-Diaz, favorita secondo i bookmakers. La giocatrice iberica si è aggiudicato l’unico precedente ufficiale, nel 2021 in occasione dei quarti di finale dell’ITF di Grado. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Bronzetti e Parrizas-Diaz scenderanno in campo oggi (giovedì 19 maggio). Le due giocatrici sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Luciase la vedrà contro la spagnola Nurianei quarti di finale del torneo Wta 250 di. La tennista azzurra ha sconfitto in due comodi set la francese Burel, raggiungendo i quarti per la terza volte su ben tre tornei a livello Wta disputati su terra rossa. A separarla dalla semifinale ci sarà la terza testa di serie del tabellone, la spagnola, favorita secondo i bookmakers. La giocatrice iberica si è aggiudicato l’unico precedente ufficiale, nel 2021 in occasione dei quarti di finale dell’ITF di Grado. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo(giovedì 19 maggio). Le due giocatrici sono ...

