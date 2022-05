Beppe Carletti dei Nomadi torna con ‘Sarà per sempre’ (Di giovedì 19 maggio 2022) MILANO – Il 20 maggio esce “Sarà per sempre”, un album di composizioni strumentali scritte da Beppe Carletti. Distribuito da Ada Music (Divisione di Warner Music Italy) l’opera sarà disponibile in cd, in digitale e in vinile. “Credo che l’esigenza di chi fa musica sia quella di poter esprimere ciò che si ha dentro l’anima, che parte dal cuore per arrivare al cuore”, ha detto il fondatore e tastierista del gruppo i Nomadi, Beppe Carletti, “In questo cd ho raccolto brani nati anche per il mondo del cinema, musicando le colonne sonore di alcuni film e cortometraggi. Sono state esperienze straordinarie che mi hanno messo di fronte a storie vere del presente e del passato. Proprio così ho potuto trasmettere alla mia musica quei particolari, quelle sensazioni per riuscire a far entrare ancor di più chi ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022) MILANO – Il 20 maggio esce “Sarà per sempre”, un album di composizioni strumentali scritte da. Distribuito da Ada Music (Divisione di Warner Music Italy) l’opera sarà disponibile in cd, in digitale e in vinile. “Credo che l’esigenza di chi fa musica sia quella di poter esprimere ciò che si ha dentro l’anima, che parte dal cuore per arrivare al cuore”, ha detto il fondatore e tastierista del gruppo i, “In questo cd ho raccolto brani nati anche per il mondo del cinema, musicando le colonne sonore di alcuni film e cortometraggi. Sono state esperienze straordinarie che mi hanno messo di fronte a storie vere del presente e del passato. Proprio così ho potuto trasmettere alla mia musica quei particolari, quelle sensazioni per riuscire a far entrare ancor di più chi ...

Advertising

Lopinionista : Beppe Carletti dei Nomadi torna con 'Sarà per sempre' - RegioneER : ??#decennale #sismaemilia: @ligabue, Beppe Carletti @iNomadi e Franco Gabrielli nel podcast di @RegioneER Ti raccon… - oceanerazzurro : RT @AbruzzoNomade: Ieri sera il nostro striscione sul palco dei SON tribute band Nomadi in concerto con Beppe Carletti a Morolo (FR). Grazi… - formulaenne : RT @AbruzzoNomade: Ieri sera il nostro striscione sul palco dei SON tribute band Nomadi in concerto con Beppe Carletti a Morolo (FR). Grazi… - AbruzzoNomade : Ieri sera il nostro striscione sul palco dei SON tribute band Nomadi in concerto con Beppe Carletti a Morolo (FR).… -