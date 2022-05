“Basta droga allo stadio”, in Inghilterra i tifosi rischiano 5 anni di squalifica e ritiro del passaporto (Di giovedì 19 maggio 2022) Chiunque venga beccato in possesso di droghe di classe A (eroina, cocaina, ecstasy e metanfetamine) allo stadio o “in relazione ad eventi che abbiano a che fare col calcio” rischia una squalifica di cinque anni e il ritiro del passaporto. La stretta del governo del Regno Unito contro l’uso di sostanze stupefacenti sugli spalti entrerà in vigore dalla prossima stagione, scrive la Bbc. “Le “teste di coca” della classe media dovrebbero smettere di prendersi in giro”, ha detto il primo ministro inglese Boris Johnson. “La loro dipendenza sta alimentando una guerra nelle nostre strade che porta miseria e criminalità in tutto il nostro paese e oltre”. Ci sono stati più di 800 arresti legati al calcio nelle prime cinque serie inglesi nei primi sei mesi di questa stagione, e altri 750 episodi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Chiunque venga beccato in possesso di droghe di classe A (eroina, cocaina, ecstasy e metanfetamine)o “in relazione ad eventi che abbiano a che fare col calcio” rischia unadi cinquee ildel. La stretta del governo del Regno Unito contro l’uso di sostanze stupefacenti sugli spalti entrerà in vigore dalla prossima stagione, scrive la Bbc. “Le “teste di coca” della classe media dovrebbero smettere di prendersi in giro”, ha detto il primo ministro inglese Boris Johnson. “La loro dipendenza sta alimentando una guerra nelle nostre strade che porta miseria e criminalità in tutto il nostro paese e oltre”. Ci sono stati più di 800 arresti legati al calcio nelle prime cinque serie inglesi nei primi sei mesi di questa stagione, e altri 750 episodi ...

