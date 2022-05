Anche per CorSport e Gazzetta il rinnovo di Mertens non è più una certezza (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo scriviamo da giorni: non è affatto scontato che Dries Mertens rinnovi con il Napoli. Ieri sono arrivati altri due indizi che provano la teoria. Le parole di Aurelio De Laurentiis («Mertens? Se uno è davvero interessato non scompare») e il tweet enigmatico dello stesso Mertens, che ha pubblicato una foto col figlio neonato negli spogliatoi del Napoli con la scritta che suona nostalgica «Momenti che non dimenticherò mai». Oggi Anche Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport iniziano a nutrire dei dubbi sul buon esito dell’operazione. Il Corriere dello Sport, nel riportare le parole del patron del Napoli sul belga, scrive: “E nelle buste – la uno, la due e la tre – oltre al milione e mezzo di euro offerto, adesso sembra ci siano Anche due punti interrogativi, piccoli o grossi è da ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 maggio 2022) Lo scriviamo da giorni: non è affatto scontato che Driesrinnovi con il Napoli. Ieri sono arrivati altri due indizi che provano la teoria. Le parole di Aurelio De Laurentiis («? Se uno è davvero interessato non scompare») e il tweet enigmatico dello stesso, che ha pubblicato una foto col figlio neonato negli spogliatoi del Napoli con la scritta che suona nostalgica «Momenti che non dimenticherò mai». OggiCorriere dello Sport edello Sport iniziano a nutrire dei dubbi sul buon esito dell’operazione. Il Corriere dello Sport, nel riportare le parole del patron del Napoli sul belga, scrive: “E nelle buste – la uno, la due e la tre – oltre al milione e mezzo di euro offerto, adesso sembra ci sianodue punti interrogativi, piccoli o grossi è da ...

