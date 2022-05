Alfonso Signorini risponde a un commento al vetriolo su Manuel Bortuzzo e suo padre: “La fama bisogna saperla gestire” (Di giovedì 19 maggio 2022) La storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Salassié, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto sognare (e litigare) i fan e continua a far discutere nonostante l’amore sia arrivato al capolinea in tempi record e la rottura tramite comunicato stampa non sia piaciuta a molti. Le posizioni paiono orami inconciliabili: da una parte c’è Bortuzzo che tira dritto per la sua strada e la sua vita (gli ultimi gossip lo vogliono in netto riavvicinamento all’ex fidanzata Federica), dall’altra Lulù che a Verissimo ha espresso tutta la sua delusione per l’atteggiamento di Manuel e per l’ostracismo della famiglia Bortuzzo nei suoi confronti. In queste settimane in molti si sono espressi pubblicamente, anche attraverso i social, e nelle ultime ore ha fatto parecchio clamore la presa di posizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) La storia trae Lulù Salassié, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha fatto sognare (e litigare) i fan e continua a far discutere nonostante l’amore sia arrivato al capolinea in tempi record e la rottura tramite comunicato stampa non sia piaciuta a molti. Le posizioni paiono orami inconciliabili: da una parte c’èche tira dritto per la sua strada e la sua vita (gli ultimi gossip lo vogliono in netto riavvicinamento all’ex fidanzata Federica), dall’altra Lulù che a Verissimo ha espresso tutta la sua delusione per l’atteggiamento die per l’ostracismo della famiglianei suoi confronti. In queste settimane in molti si sono espressi pubblicamente, anche attraverso i social, e nelle ultime ore ha fatto parecchio clamore la presa di posizione di ...

