Viabilità Roma Regione Lazio del 18-05-2022 ore 09 | 45

(Di mercoledì 18 maggio 2022)DEL 18 MAGGIO9.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO CON CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA E TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA TOR BELLA MONACA E L’ARDEATINA. CI SPOSTIAMO IN ESTERNA DOVE SI RALLENTA TRA LA GIUSTINIANA E L’AURELIA E TRA TOR BELLA MONACA E CENTRALE DEL LATTE. CONSUETI DISAGI SULLA PONTINA PER I LAVORI ALLO SPARTITRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA; AUTO IN FILA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. PER IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA METRO A SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI SAN GIOVANNI CAUSA GUASTO TECNICO; I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE: UTILIZZARE LE ...