Ulivieri sul ripescaggio dell’Italia: “Penso rimarrà un sogno” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente dell’Assocalciatori, Renzo Ulivieri, si è espresso in merito al possibile ripescaggio dell’Italia in vista dei prossimi Mondiali in Qatar. “Difficile, è vero che l’Italia ha 4 titoli mondiali, si può vociferare, ci si può pensare e sognare, ma credo che rimanga un sogno”. Poca fiducia dunque nell’ex. allenatore, condivisa anche dal presidente dell’Aic Calcagno: “Oggettivamente non se ne è discusso, se non con qualche battuta. Mi sembra tutto in una fase molto embrionale, poi lo statuto della Fifa delega tutto a loro. La sensazione è che purtroppo non parteciperemo al mondiale” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il presidente dell’Assocalciatori, Renzo, si è espresso in merito al possibilein vista dei prossimi Mondiali in Qatar. “Difficile, è vero che l’Italia ha 4 titoli mondiali, si può vociferare, ci si può pensare e sognare, ma credo che rimanga un”. Poca fiducia dunque nell’ex. allenatore, condivisa anche dal presidente dell’Aic Calcagno: “Oggettivamente non se ne è discusso, se non con qualche battuta. Mi sembra tutto in una fase molto embrionale, poi lo statuto della Fifa delega tutto a loro. La sensazione è che purtroppo non parteciperemo al mondiale” SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ulivieri sul ripescaggio dell’#Italia: “Penso rimarrà un sogno” - ParmaLiveTweet : Ulivieri sul VAR a chiamata: 'Non una grande idea, abbasserebbe ulteriormente i ritmi di gioco'… - ParmaLiveTweet : Ulivieri sul VAR a chiamata: 'Non una grande idea, abbasserebbe ulteriormente i ritmi di gioco'… - LucaRuss0 : ULIVIERI soddisfatto: “Grandi passi in avanti degli arbitri. Sul Var a chiamata vi dico che…” - MondoBN : ULIVIERI soddisfatto: “Grandi passi in avanti degli arbitri. Sul V -