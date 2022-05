(Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Maryna, donnadi 35 anni originaria di Sumy, città ad appena 30km dal confine russo, avvocato, profuga che grazie ai corridori umanitari è riuscita a raggiungere il nostro Paese, racconta al quotidiano d’opinione La– leAli alla libertà gli orrori delladidi. Tra le più grandi in Europa, costruita nel 2011 dalla Kraft, da cui uscivano anche gli snack della mucca con il packaging viola. Questo prima che venisse trasformata dai russi in unadegli orrori. “Aho parenti e amici che mi hanno raccontato atrocità che vi risparmio perchè non riuscireste più a dormire. Si parla tanto di città come Kiev, Mariupol, Bucha giustamente, ma sappiate che inci sono tante ...

Ucraina, testimone a La Ragione: "Sterminio di massa nella fabbrica di cioccolato a Trostyanets" Questo è stato il racconto di un testimone all'agenzia Reuters. Il vice ministro della Difesa ucraino ha detto che sarebbero stati oggetto in uno scambio di prigionieri, ma alcuni funzionari russi ...La camera bassa del Parlamento russo (Duma) valuterà il possibile ritiro del Paese dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), così come dall'Organizzazione mondiale del commercio (Wto): lo ripor ...