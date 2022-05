Ucraina: Draghi, invio armi? Aiutato Kiev a difendersi e continueremo a farlo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Sul proseguire nell'invio di armi a Kiev, "noi vogliamo aiutare l'Ucraina a difendersi, lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo quando sarà necessario". Si tratta di una decisione che vedi gli Stati membri dell'Ue "tutti insieme, è una decisione dell'Unione europea, e noi siamo membri leali dell'Ue". Lo ha detto il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - Sul proseguire nell'di, "noi vogliamo aiutare l', lo abbiamo fatto in passato equando sarà necessario". Si tratta di una decisione che vedi gli Stati membri dell'Ue "tutti insieme, è una decisione dell'Unione europea, e noi siamo membri leali dell'Ue". Lo ha detto il premier Mario, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo le dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro finlandese, Sanna Marin, ricevuta questa mattina a Palazzo Chigi.

