Scamacca, Broja e non solo: due nomi nuovi se parte Osimhen (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il prossimo weekend sarà teatro dell’ultima giornata di campionato. Il Napoli sarà impegnato a La Spezia in una gara che, in realtà, non significa molto per nessuna delle due squadre, che hanno già centrato i rispettivi obiettivi. Si parlerà dunque sempre più di calciomercato d’ora in poi e, tra le altre cose, a tener banco nella società azzurra è la posizione di Victor Osimhen. FOTO: Getty – Osimhen Napoli Per ora nessun club si è spinto in avances concrete, ma se dovesse arrivare un’offerta a tripla cifra il Napoli valuterebbe ogni possibilità. Tra i suoi possibili sostituti, oltre al noto Scamacca, Il Corriere dello Sport fa anche i nomi di Broja, oltre a Schick e David. L’elenco delle punte monitorare si allunga con Hlozek, dato che è incerto anche il futuro di Petagna, la cui posizione ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il prossimo weekend sarà teatro dell’ultima giornata di campionato. Il Napoli sarà impegnato a La Spezia in una gara che, in realtà, non significa molto per nessuna delle due squadre, che hanno già centrato i rispettivi obiettivi. Si parlerà dunque sempre più di calciomercato d’ora in poi e, tra le altre cose, a tener banco nella società azzurra è la posizione di Victor. FOTO: Getty –Napoli Per ora nessun club si è spinto in avances concrete, ma se dovesse arrivare un’offerta a tripla cifra il Napoli valuterebbe ogni possibilità. Tra i suoi possibili sostituti, oltre al noto, Il Corriere dello Sport fa anche idi, oltre a Schick e David. L’elenco delle punte monitorare si allunga con Hlozek, dato che è incerto anche il futuro di Petagna, la cui posizione ...

Advertising

cn1926it : #Calciomercato #Napoli, non solo #Scamacca: nel mirino #Schick e #David. I dettagli - MaQualeFrizione : @davide_luise Esatto, andrebbe preso lui e un altro. Io di base vorrei prendere Hlozek, a maggior ragione se parte… - cn1926it : #Calciomercato #Napoli, tre nomi sul taccuino di #Giuntoli in caso di addio di #Osimhen - frankfn9 : @ruotebucate Come ho detto su Telegram, vedendo vecchie sessioni di mercato mi sono accorto che il Napoli non ha MA… - ruotebucate : Comunque qualora vendessimo Osimhen io andrei su Jovic/ Scamacca più che Broja Su Jovic l’unica preoccupazione è l… -