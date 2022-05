Risvegliato un virus preistorico gigante | Ecco cosa ci succederà

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Alcuni scienziati francesi hanno rianimato un, che era rimasto congelato nella tundra siberiana per più di trentamila anni. A quanto pare ila lungo inattivo potrebbe tornare in funzione e causare malattie nell’Artico. Conabbiamo a che fare? Mollisibericum,il nome del. Dunque unsiberiano morbido, molto più grande deia cui siamo abituati oggi e molto complesso: è composto da più di cinquecento proteine ??genetiche. Tanto per intenderci: il genoma deldell’influenza codifica solo undici proteine ??genetiche. Unscoin Siberia. Corriamo qualche rischio? ...

