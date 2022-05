Raimondo Todaro, sapete quanto incassa ad “Amici”? Una cifra da non credere (Di mercoledì 18 maggio 2022) Raimondo Todaro è stato tra i protagonisti indiscussi di questa edizione di “Amici”. Ma sapete quanto guadagna? Ecco di che cifre si parla Al termine di una estenuante attesa è arrivata la finale di “Amici”. L’ambitissima coppa del talent show guidato dalla moglie di Costanzo è finita nelle mani di Luigi Strangis. Il cantante, il quale ha sconfitto all’ultima sfida il ballerino Michele, si è portato a casa anche il montepremi di centocinquantamila euro. Raimondo Todaro (Websource)Qualche settimana fa, per la precisione quando mancavano ancora gli ultimi cinque appuntamenti prima della fine del programma, Raimondo si era espresso circa il suo futuro: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 18 maggio 2022)è stato tra i protagonisti indiscussi di questa edizione di “”. Maguadagna? Ecco di che cifre si parla Al termine di una estenuante attesa è arrivata la finale di “”. L’ambitissima coppa del talent show guidato dalla moglie di Costanzo è finita nelle mani di Luigi Strangis. Il cantante, il quale ha sconfitto all’ultima sfida il ballerino Michele, si è portato a casa anche il montepremi di centocinquantamila euro.(Websource)Qualche settimana fa, per la precisione quando mancavano ancora gli ultimi cinque appuntamenti prima della fine del programma,si era espresso circa il suo futuro: “Sono abituato a pensare giorno per giorno. Ancora mancano cinque ...

