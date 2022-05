“Quell’Italia era sovrana…”. Stefania Craxi e il “no” di Bettino agli Usa a Sigonella preoccupano Draghi (Di mercoledì 18 maggio 2022) “L’Italia di Sigonella era un Paese nel quale vigeva il primato della politica, quello che con la caduta della Prima Repubblica è venuto meno con le conseguenze che possiamo osservare. Quella notte l’Italia divenne sovrana, oggi è difficile dire che lo sia…”, disse qualche tempo fa Stefania Craxi, oggi designata come presidente della Commissione Esteri del Senato in sostituzione del “putiniano” Petrocelli e non senza polemiche e veleni nella maggioranza. In tanti si chiedono, adesso, se la figlia di Bettino seguirà la “dottrina Sigonella” che il padre inaugurò, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 1985, nella base Usa vicino Catania, con un pesantissimo “no” agli Stati Uniti, allora guidati da Ronald Regan. Stefania Craxi guiderà la Commisione Esteri, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 18 maggio 2022) “L’Italia diera un Paese nel quale vigeva il primato della politica, quello che con la caduta della Prima Repubblica è venuto meno con le conseguenze che possiamo osservare. Quella notte l’Italia divenne sovrana, oggi è difficile dire che lo sia…”, disse qualche tempo fa, oggi designata come presidente della Commissione Esteri del Senato in sostituzione del “putiniano” Petrocelli e non senza polemiche e veleni nella maggioranza. In tanti si chiedono, adesso, se la figlia diseguirà la “dottrina” che il padre inaugurò, nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 1985, nella base Usa vicino Catania, con un pesantissimo “no”Stati Uniti, allora guidati da Ronald Regan.guiderà la Commisione Esteri, ...

Advertising

AlfaroliMarco : @Nimar68 @fattoquotidiano Per farti un esempio: L'Italia antifascista era fascistissimo ai tempi di Mussolini, nono… - lwtpolari91 : sapere che insieme a lui qua in italia c'era pure quell'altro ?????? - PietroPinna77 : 6. Perché quell'attentato non era la 'risposta' giustificata all'uccisione di una povera ragazza, né la reazione ag… - JoItalyTw : @ImperialPair La favorita era la Lituania, prima della cancellazione. Ad oggi, forse quell'edizione poteva vincerla… - zaccog : RT @ganga2410: Quell’Italietta che va dicendo #Brunetta era una grande Italia Sovrana , una quarta potenza , un Industria ricca così come l… -