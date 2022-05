Primo giorno di gran caldo. Ma per riavere gli alberi, i napoletani devono ancora sudare (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOggi, con il Primo grande caldo della stagione, saranno stati pochi i napoletani che non hanno cercato un pò di refrigerio dal sole. Un pò d’ombra, magari sotto a un albero. E molti saranno stati quelli delusi: trovare ristoro sotto una pianta di alto fusto in città si rivela quasi sempre un miraggio. E poco consola, con le temperature che hanno già superato i 30 gradi, il fatto che questo non sia un problema solo di Napoli. Tant’è che il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i bandi per la forestazione di tutte e 14 le Città metropolitane italiane. E proprio oggi ne ha prorogato i termini dal 24 maggio al 7 giugno perchè punta a piantare 6,6 milioni di alberi entro il 2024. Napoli come è messa nella classifica della percentuale di suolo occupata da piante di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiOggi, con ildedella stagione, saranno stati pochi iche non hanno cercato un pò di refrigerio dal sole. Un pò d’ombra, magari sotto a un albero. E molti saranno stati quelli delusi: trovare ristoro sotto una pianta di alto fusto in città si rivela quasi sempre un miraggio. E poco consola, con le temperature che hanno già superato i 30 gradi, il fatto che questo non sia un problema solo di Napoli. Tant’è che il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato i bandi per la forestazione di tutte e 14 le Città metropolitane italiane. E proprio oggi ne ha prorogato i termini dal 24 maggio al 7 giugno perchè punta a piantare 6,6 milioni dientro il 2024. Napoli come è messa nella classifica della percentuale di suolo occupata da piante di ...

