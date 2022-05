Napoli | Chiariello | “Giornata moscia a Castel Volturno | andranno via in tanti”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 18 maggio 2022)– Umberto, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di Canale 21, parlando del futuro del. Ecco quanto affermato. “con una conferenza stampa in tono minore, condita dalle solite volgarità ormai immancabili di De Laurentiis. Al di là della forma e della formalità pochissime notizie. Dimaro sarà oltre ad essere una stazione sciistica anche una ferroviaria, visto cheviassimi giocatori. Anguissa verrà riscattato, il terzino sinistro non è detto che sia Olivera perché ne stanno trattando. Oltre questo non c’è molto da dire. Dimaro col doppio ritiro, è diventato di fatto un pre-ritiro. Il ...