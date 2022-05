Milan: arrivata la decisione su Maldini e Massara (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono pronti i rinnovi per Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan. Lo riporta Repubblica,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono pronti i rinnovi per Paoloe Frederic, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del. Lo riporta Repubblica,...

Advertising

sportli26181512 : Milan: arrivata la decisione su Maldini e Massara: Sono pronti i rinnovi per Paolo Maldini e Frederic Massara, risp… - intertristi1899 : RT @DVACMILAN: Ieri Suma analisi lucida nel suo video per il clima che stanno creando intorno a Sassuolo Milan come per Verona Milan. E per… - Rossonerosemper : RT @DVACMILAN: Ieri Suma analisi lucida nel suo video per il clima che stanno creando intorno a Sassuolo Milan come per Verona Milan. E per… - Sheva0007 : RT @DVACMILAN: Ieri Suma analisi lucida nel suo video per il clima che stanno creando intorno a Sassuolo Milan come per Verona Milan. E per… - DVACMILAN : Ieri Suma analisi lucida nel suo video per il clima che stanno creando intorno a Sassuolo Milan come per Verona Mil… -