Maura Tombelli | da bancaria a cacciatrice di asteroridi | “Ora anche i ciechi adesso possono ‘vedere’ le stelle”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 18 maggio 2022)ha guardato così tante volte ledell’universo che sembra custodirne il segreto. Come se fosse riuscita a catturarne un po’ di lucentezza. Del resto i suoi occhi non fanno altro che brillare. Brillano quando apre le porte dell’osservatorio Beppe Forti, il suo dono a Montelupo Fiorentino (Empoli) e a tutti gli appassionati dinell’osservatorio di Montelupo Fiorentino (Foto Agenzia Germogli) Brillano quando raccontano di quella passione che l’ha portata a diventare la prima donna al mondo per numero di asteroidi scoperti fra gli astronomi non professionisti. Un settore, quello dell’astronomia amatoriale, che non fa divisioni, non mette paletti. Premia il merito, la tenacia, l’intuizione, l’ingegno. Ma serveun po’ di ...