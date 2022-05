Marianna, la mamma simbolo dell’ospedale di Mariupol: «Foto usata per diffondere bugie, a mio figlio minacce di morte» (Di mercoledì 18 maggio 2022) La sua Foto aveva fatto il giro del mondo. E in una guerra in cui la disinformazione ha sempre avuto un ruolo centrale, le parole della mamma-simbolo dell’ospedale di Mariupol servono a fare luce sulle atrocità del conflitto in Ucraina. Marianna Vyscemyrska ha parlato per la prima volta ai media occidentali raccontando l’esperienza di quel nove marzo, quando in stato di gravidanza avanzato, avvolta in un piumino, con la fronte insanguinata fugge dal reparto maternità dell’ospedale appena bombardato dai russi diventando una delle immagine più iconiche della guerra in Ucraina. Oggi, nella sua prima intervista a un importante media occidentale ha dichiarato: «La mia Foto è stata usata per diffondere bugie ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 18 maggio 2022) La suaaveva fatto il giro del mondo. E in una guerra in cui la disinformazione ha sempre avuto un ruolo centrale, le parole delladiservono a fare luce sulle atrocità del conflitto in Ucraina.Vyscemyrska ha parlato per la prima volta ai media occidentali raccontando l’esperienza di quel nove marzo, quando in stato di gravidanza avanzato, avvolta in un piumino, con la fronte insanguinata fugge dal reparto maternitàappena bombardato dai russi diventando una delle immagine più iconiche della guerra in Ucraina. Oggi, nella sua prima intervista a un importante media occidentale ha dichiarato: «La miaè stataper...

