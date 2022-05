Lorella Cuccarini svela chi voleva vincesse ad Amici 21 e se resterà (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lorella Cuccarini esce allo scoperto dopo la finale di Amici 21 e svela tutto quello che pensa degli allievi. Sul suo prossimo futuro nel programma di Canale 5 lei ammette candidamente che se Maria De Filippi la chiamasse ritornerebbe sicuramente. Di certo la passione per il lavoro non le manca. Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21 Lorella Cuccarini parla di Serena Carella L’insegnante di Amici 21 ha parlato innanzitutto dell’allieva di Raimondo Todaro Serena Carella. La ballerina è arrivata in finale, battuta da Michele Esposito, ha però guadagnato una borsa di studio per l’America. Secondo lei Serena è la vincitrice morale di quest’edizione perché ha fatto un percorso bellissimo ed è cresciuta tanto. E aggiunge: “La borsa di studio ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 18 maggio 2022)esce allo scoperto dopo la finale di21 etutto quello che pensa degli allievi. Sul suo prossimo futuro nel programma di Canale 5 lei ammette candidamente che se Maria De Filippi la chiamasse ritornerebbe sicuramente. Di certo la passione per il lavoro non le manca. Leggi anche: Dove vedere la replica di21parla di Serena Carella L’insegnante di21 ha parlato innanzitutto dell’allieva di Raimondo Todaro Serena Carella. La ballerina è arrivata in finale, battuta da Michele Esposito, ha però guadagnato una borsa di studio per l’America. Secondo lei Serena è la vincitrice morale di quest’edizione perché ha fatto un percorso bellissimo ed è cresciuta tanto. E aggiunge: “La borsa di studio ...

