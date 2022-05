Life & Beth, la recensione: un’Amy Schumer inedita su Disney+ (Di mercoledì 18 maggio 2022) La recensione di Life & Beth, serie comica creata e interpretata da Amy Schumer e disponibile in esclusiva su Disney+. C'è un che di spiazzante nella visione della serie di cui si parla in questa recensione di Life & Beth, la cui prima stagione è disponibile integralmente su Disney+ due mesi dopo il debutto americano - anche lì con tutti gli episodi in un unico blocco - su Hulu. Spiazzante perché lo show, creato da Amy Schumer che ne è anche la protagonista, non è quello che uno si aspetterebbe da lei, abituata a battute grezze e spesso di cattivo gusto (basti pensare alle sue recenti dichiarazioni su una freddura che voleva fare durante la sua conduzione degli Oscar e … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 maggio 2022) Ladi, serie comica creata e interpretata da Amye disponibile in esclusiva su. C'è un che di spiazzante nella visione della serie di cui si parla in questadi, la cui prima stagione è disponibile integralmente sudue mesi dopo il debutto americano - anche lì con tutti gli episodi in un unico blocco - su Hulu. Spiazzante perché lo show, creato da Amyche ne è anche la protagonista, non è quello che uno si aspetterebbe da lei, abituata a battute grezze e spesso di cattivo gusto (basti pensare alle sue recenti dichiarazioni su una freddura che voleva fare durante la sua conduzione degli Oscar e …

Advertising

borghi_claudio : Al @washingtonpost hanno scoperto il bidet - HuffPostItalia : Parla una dipendente di Elisabetta Franchi: 'Per lei la vita privata non esiste, alle donne rende la vita impossibi… - roxcorsetti : @AmmuzzoOff Life is Life degli Opus, col video che Maradona palleggia al San Paolo. Facileee - chriematti_life : Che taglia hai di maglia luchino?? @LDAilvero - squalo963 : RT @Amp_tavolara: attività di monitoraggio per la foto-identificazione degli individui nell'ambito del progetto @delfi_life, i biologi dell… -