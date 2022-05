La nera profezia che fa tremare la Ferrari, Wolff spara: "Vi dico chi vincerà tutto..." (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Mercedes in questa stagione, per il momento, e sottoliniamo per il momento, resta a guardare. E così dalle parti di Toto Wolff si fanno i conti con il predominio della Ferrari e della Red Bull. Ma nella Formula 1 non sono escluse sorprese. E così di fatto a Barcellona la Mercedes potrebbe recuperare presentando subito nuove ali. Ma Wolff è abbastanza realista e così fa un'analisi lucida di quello che potrebbe accadere. Come riporta Formulapassion.it, Toto Wolff non usa giri di parole: "L'anno scorso Verstappen guidava un'auto più lenta della nostra e ha vinto il titolo. Ora invece ha a disposizione la monoposto più veloce e dunque tutto sarà più facile per lui. Il pronostico pende dalla sua parte". Una vera e propria "profezia" che mette già in allarme Maranello. Ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Mercedes in questa stagione, per il momento, e sottoliniamo per il momento, resta a guardare. E così dalle parti di Totosi fanno i conti con il predominio dellae della Red Bull. Ma nella Formula 1 non sono escluse sorprese. E così di fatto a Barcellona la Mercedes potrebbe recuperare presentando subito nuove ali. Maè abbastanza realista e così fa un'analisi lucida di quello che potrebbe accadere. Come riporta Formulapassion.it, Totonon usa giri di parole: "L'anno scorso Verstappen guidava un'auto più lenta della nostra e ha vinto il titolo. Ora invece ha a disposizione la monoposto più veloce e dunquesarà più facile per lui. Il pronostico pende dalla sua parte". Una vera e propria "" che mette già in allarme Maranello. Ma ...

