Italia ai Mondiali col ripescaggio, è arrivato l'annuncio della FIGC (Di mercoledì 18 maggio 2022) Italia ripescata ai Mondiali? L'ipotesi tiene banco da diversi mesi. Poco fa è arrivato un annuncio ufficiale direttamente dalla FIGC. La mancata qualificazione della Nazionale Italiana di Roberto Mancini ai Mondiali di Qatar 2022 riecheggia ancora nelle menti dei tifosi azzurri. Per la seconda volta di fila, l'Italia ha mancato l'appuntamento con la Coppa del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

