Isola dei Famosi, Clemente Russo dopo l’eliminazione si rivolge ai naufraghi: “Fatemi vedere…” (VIDEO) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Isola dei Famosi, Clemente Russo è stato eliminato dal reality show: l’ex naufrago risponde alle domande dei fan Isola dei Famosi, la nuova edizione del reality show di Canale 5 prosegue a gonfie vele. Al timone Ilary Blasi affiancata da due opinionisti d’eccezione, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’edizione più lunga ha già riservato tante novità e sorprese per tutti i naufraghi. dopo i nuovi ingressi, nell’ultima puntata andata in onda lunedì, Clemente Russo ha abbandonare l’Isola definitivamente. Leggi anche –> jessica selassie e single arriva la risposta ai fan Il naufrago nelle ultime ore attraverso l’account ufficiale de l’Isola dei Famosi ha risposto ad ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 maggio 2022)deiè stato eliminato dal reality show: l’ex naufrago risponde alle domande dei fandei, la nuova edizione del reality show di Canale 5 prosegue a gonfie vele. Al timone Ilary Blasi affiancata da due opinionisti d’eccezione, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’edizione più lunga ha già riservato tante novità e sorprese per tutti ii nuovi ingressi, nell’ultima puntata andata in onda lunedì,ha abbandonare l’definitivamente. Leggi anche –> jessica selassie e single arriva la risposta ai fan Il naufrago nelle ultime ore attraverso l’account ufficiale de l’deiha risposto ad ...

Advertising

fedebra551 : @HoaraBorselli Dai una mano a noi ..spegni il tuo ultimo neurone e conservalo per le strategie dell'isola dei famosi ... - infoitcultura : Ilary Blasi cade in diretta nello studio de L'Isola dei Famosi: è successo tutto all'improvviso - infoitcultura : Isola Dei Famosi, caduta rovinosa: come sta Ilary Blasi? - infoitcultura : Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dalla sedia e due colleghe commentano divertite: cosa hanno detto su di lei - mimmo_sardiello : @IsolaDeiFamosi ma è l'isola dei 'famosi'(famosi de che poi) o temptation island??? -