In discussione la disponibilità PS5 per la guerra in Ucraina: cosa comporta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da settimane si parla di disponibilità PS5 e di condizionamenti esterni, che rischiano di frenare nuovamente la produzione di Sony. Fino a questo momento, al di là di restock sporadici come quello in programma nel pomeriggio con GameStop (ne abbiamo parlato nella giornata di ieri) ci siamo sempre concentrati sulla seconda metà del 2022. In pratica, le previsioni degli analisti ci hanno sempre rimandato a scenari incoraggianti in vista della seconda metà dell’anno, ma ora il quadro potrebbe cambiare. Siamo passati dall’emergenza Covid alla crisi dettata dalla guerra tra Ucraina e Russia. Come cambiano gli scenari sulla disponibilità PS5 dopo la guerra in Ucraina: gli ultimi aggiornamenti In un contesto del genere, occorre capire come stiano cambiando le cose sulla ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Da settimane si parla diPS5 e di condizionamenti esterni, che rischiano di frenare nuovamente la produzione di Sony. Fino a questo momento, al di là di restock sporadici come quello in programma nel pomeriggio con GameStop (ne abbiamo parlato nella giornata di ieri) ci siamo sempre concentrati sulla seconda metà del 2022. In pratica, le previsioni degli analisti ci hanno sempre rimandato a scenari incoraggianti in vista della seconda metà dell’anno, ma ora il quadro potrebbe cambiare. Siamo passati dall’emergenza Covid alla crisi dettata dallatrae Russia. Come cambiano gli scenari sullaPS5 dopo lain: gli ultimi aggiornamenti In un contesto del genere, occorre capire come stiano cambiando le cose sulla ...

Advertising

MariaEl29732157 : @michela3030 @AdrianaSpappa Senza mettere in discussione disponibilità e capacita, stupisce tuttavia trovare gli st… - TakkinoRusso : @MEcosocialista @WILCHE91 @balldontliedude @ninaeleformiche @MarceVann @pinapic Ringrazio per la disponibilità e pe… - antoniolucascot : @mentecritica Consiglio spb24 su facebook , guida veneta sposata in Russia a Sanpietroburgo. Io sono stato bannato… - enzofavoino : @chiccotesta @FranFerrante @Legambiente @LegambienteSici @TommasoCastrono @GiaSilvestrini @StefanoCiafani… - GiovannaPisaca1 : @MariuzzoAndrea Ho scelto Storia, ma sono tutti interessanti. Ricordando come il mio professore di letteratura ital… -