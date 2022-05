Ilona Staller fa una proposta choc a Putin: “Mi offro a te per la pace in Ucraina” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono moltissimi i vip che hanno commentato la guerra in Ucraina e le tremende decisioni di Putin. Katy Perry ha mandato a quel paese il Presidente dittatore russo e Albano Carrisi ha detto di aver cambiato idea su di lui e di essere molto deluso. Adesso anche Ilona Staller ha detto la sua. Tornata dall’Honduras dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Cicciolina si è detta pronta ad offrire una notte di ‘divertimento’ a Putin, a patto che ritiri le sue truppe dall’Ucraina. “Il mio messaggio di pace, contro la guerra e per il presidente russo Vladimir Putin. Mi offro per una notte, in cambio della pace per l’Ucraina, per il popolo russo! Viva la libertà di espressione. Sogno un mondo migliore di amore ... Leggi su biccy (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sono moltissimi i vip che hanno commentato la guerra ine le tremende decisioni di. Katy Perry ha mandato a quel paese il Presidente dittatore russo e Albano Carrisi ha detto di aver cambiato idea su di lui e di essere molto deluso. Adesso ancheha detto la sua. Tornata dall’Honduras dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, Cicciolina si è detta pronta ad offrire una notte di ‘divertimento’ a, a patto che ritiri le sue truppe dall’. “Il mio messaggio di, contro la guerra e per il presidente russo Vladimir. Miper una notte, in cambio dellaper l’, per il popolo russo! Viva la libertà di espressione. Sogno un mondo migliore di amore ...

