Il processo a Vadim Shishimarin, il soldato russo: «Sono colpevole». Ma il Cremlino: «Una messinscena» (Di mercoledì 18 maggio 2022) Vadim Shishimarin, sergente di 21 anni, ha ammesso di aver ucciso due civili a sangue freddo. Rischia l’ergastolo, ma per Mosca i crimini sarebbero dei «falsi fabbricati» Leggi su corriere (Di mercoledì 18 maggio 2022), sergente di 21 anni, ha ammesso di aver ucciso due civili a sangue freddo. Rischia l’ergastolo, ma per Mosca i crimini sarebbero dei «falsi fabbricati»

Advertising

RaiNews : Nel primo processo per crimini di guerra in corso a Kiev, Vadim Shishimarin, soldato russo di 21 anni, si è dichiar… - fattoquotidiano : Guerra in Ucraina, il soldato russo 21enne Vadim a processo a Kiev si dichiara colpevole di crimini di guerra - Agenzia_Ansa : UCRAINA | È iniziato a Kiev il primo processo per crimini di guerra che vede alla sbarra il primo soldato russo, Va… - Miki_2313 : RT @LaStampa: Il soldato russo Vadim Shishimarin a processo: “Mi dichiaro colpevole di crimini di guerra” - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Si è dichiarato colpevole il soldato russo, Vadim Shishimarin, 21 anni, accusato di crimini di guerra nel primo… -