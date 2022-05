Gran Bretagna, l’inflazione sale al 9% in aprile. E’ il valore più alto da 40 anni, picco atteso per ottobre (Di mercoledì 18 maggio 2022) l’inflazione della Gran Bretagna ha raggiunto lo scorso aprile il 9%, valore più alto dal 1982. Il dato è leggermente al di sotto delle attese degli analisti (9,1%), segna tuttavia un salto notevole rispetto al 7% di marzo. Come ovunque anche in Inghilterra incidono moltissimo il costo dell’energia e delle bollette (+54%). L’istituto nazionale di statistica (Ons) ha sottolineato come i tre quarti dell’incremento dei prezzi sia riconducibile a luce e gas. Pesano anche i rincari dei beni alimentari esacerbati dalla guerra in Ucraina, paese Grande produttore di Grano come la Russia. I prezzi dei beni alimentari sono in media in rialzo del 6,7% rispetto all’aprile del 2021. La banca centrale inglese si attende che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022)dellaha raggiunto lo scorsoil 9%,piùdal 1982. Il dato è leggermente al di sotto delle attese degli analisti (9,1%), segna tuttavia un snotevole rispetto al 7% di marzo. Come ovunque anche in Inghilterra incidono moltissimo il costo dell’energia e delle bollette (+54%). L’istituto nazionale di statistica (Ons) ha sottolineato come i tre quarti dell’incremento dei prezzi sia riconducibile a luce e gas. Pesano anche i rincari dei beni alimentari esacerbati dalla guerra in Ucraina, paesede produttore dio come la Russia. I prezzi dei beni alimentari sono in media in rialzo del 6,7% rispetto all’del 2021. La banca centrale inglese si attende che ...

