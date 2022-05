Gelmini: “Non riconosco più Berlusconi. In Forza Italia preoccupati di Salvini e non di essere in linea con la Nato” (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Non riconosco lo stile e il metodo del presidente Berlusconi”. Mariastella Gelmini torna a contestare apertamente la linea di Forza Italia e del suo leader. Dopo le frasi trapelate da Sorrento riguardo alla nomina di Licia Ronzulli a commissaria in Lombardia, la ministra per gli Affari regionali ieri è stata tra i pochi all’interno del partito a criticare le dichiarazioni di Silvio Berlusconi sull’invasione russa dell’Ucraina: “Se è cambiata la linea, qualcuno dovrebbe dircelo”. Intervista dal Corriere della Sera, Gelmini non si tira indietro: contesta le ultime parole del suo leader sul conflitto, nonostante la successiva nota di chiarimento, le ultime decisioni sulle nomine e più in generale una Forza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 maggio 2022) “Nonlo stile e il metodo del presidente”. Mariastellatorna a contestare apertamente ladie del suo leader. Dopo le frasi trapelate da Sorrento riguardo alla nomina di Licia Ronzulli a commissaria in Lombardia, la ministra per gli Affari regionali ieri è stata tra i pochi all’interno del partito a criticare le dichiarazioni di Silviosull’invasione russa dell’Ucraina: “Se è cambiata la, qualcuno dovrebbe dircelo”. Intervista dal Corriere della Sera,non si tira indietro: contesta le ultime parole del suo leader sul conflitto, nonostante la successiva nota di chiarimento, le ultime decisioni sulle nomine e più in generale una...

Advertising

HuffPostItalia : Gelmini: “Le ambiguità di Berlusconi su Putin sono un danno al paese: non riconosco il presidente” - infoitinterno : Forza Italia, Gelmini: “Non riconosco Berlusconi. Siamo più preoccupati di essere in linea con Salvini… - Salvo48798269 : @LucillaMasini Gelmini non capisce. Dove è la notizia? - LucillaMasini : Gelmini: “Le ambiguità di Berlusconi su Putin sono un danno al paese: non lo riconosco”. Ti rinfresco la memoria: è… - ManfrediPotenti : RT @Storace: Se la coalizione di #Centrodestra non smette di litigare -