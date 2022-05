Foggia: 32enne ucciso nel parcheggio davanti al carcere Il cadavere in auto, l'uomo in semilibertà stava rientrando nel penitenziario (Di mercoledì 18 maggio 2022) stava parcheggiando la sua auto quando, verosimilmente più persone, gli hanno sparato contro colpi di fucile. Agguato davanti al carcere di Foggia ieri sera. ucciso il 32enne che era in regime di semilibertà, stava scontando 16 anni e due mesi di reclusione per omicidio. L'articolo Foggia: 32enne ucciso nel parcheggio davanti al carcere <small class="subtitle">Il cadavere in auto, l'uomo in semilibertà stava rientrando nel penitenziario</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 18 maggio 2022)parcheggiando la suaquando, verosimilmente più persone, gli hanno sparato contro colpi di fucile. Agguatoaldiieri sera.ilche era in regime discontando 16 anni e due mesi di reclusione per omicidio. L'articolonelal Ilin, l'innel proviene da Noi Notizie..

