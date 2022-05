Advertising

piergiuseppe36 : Dl aiuti, spunta l'aumento di stipendio al generale Figliolo: 60mila euro in più, 'quanto arriva a guadagnare' - Giacomobacci2 : RT @MilanLiveIT: #Milan, l'offerta di #Investcorp convince di più? Aiuti arabi ed americani nell'investimento ?? - MilanLiveIT : #Milan, l'offerta di #Investcorp convince di più? Aiuti arabi ed americani nell'investimento ?? - patrinelli : Le mancette da una parte, le nuove tasse dall’altra. Nella stesura finale del decreto Aiuti spunta un’altra norma q… -

Il Tempo

Il decretoè stato approvato il 5 maggio e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, e contiene una norma che 'capiscono solo gli addetti ai lavori', scrive il Fatto quotidiano che ...Oltre all'agevolazione studiata dal Governo Draghi ,un nuovo contributo destinato a tutte ... Ma si sà glieconomici non sono mai troppi, soprattutto in uno scenario come quello attuale in ... Dl aiuti, spunta l'aumento di stipendio al generale Figliuolo: 60mila euro in più, "quanto arriva a guadagnare" Aumento di stipendio per il generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario per l'emergenza Covid e ora al Comando operativo di ...Aumento di stipendio per il generale Francesco Paolo Figliuolo, già commissario per l'emergenza Covid e ora al Comando operativo di ...