Chelsea, Tuchel: 'Perderemo diversi giocatori e non miglioreremo la squadra, ma ricostruiremo' (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sarà un'estate difficile per il Chelsea, lo conferma il tecnico Thomas Tuchel parlando in conferenza stampa delle prossime strategie... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sarà un'estate difficile per il, lo conferma il tecnico Thomasparlando in conferenza stampa delle prossime strategie...

Advertising

AlbaniaFooty : ?????????????????? | ?? Thomas Tuchel ha confermato che Broja tornerà al Chelsea: 'Tornerà sicuramente. Lo voglio vedere nel… - infoitsport : Chelsea, Tuchel: “Per ragioni personali Christensen mi chiese di non giocare la finale” - CalcioPillole : Il tecnico del #Chelsea rivela che la mattina della finale di #FACup, #Christensen gli avrebbe detto di non essere… - zazoomblog : Chelsea Tuchel: “Non giudicare annata da due finali perse ai rigori” - #Chelsea #Tuchel: #giudicare #annata - sportface2016 : #Chelsea, #Tuchel: 'Buona annata. Non bisogna però giudicarla da due finali perse ai rigori' -