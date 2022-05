Caronno | polpette con le viti per uccidere i cani

Leggi su ilnotiziario

"Me lo ha portato in ambulatorio un cliente, molto spaventato". Il veterinario diPertusella Mattia Basilico mostra la polpetta percontenente una vite: "Qualcuno l'ha gettata in via Trieste perché gli danno fastidio i– spiega – Un gesto scellerato che può arrivare a ucciderli". Il che, fra l'altro, è un reato ... L'articolo proviene da Il Notiziario.