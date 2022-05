Azovstal | i comandanti ancora dentro | Lotta continua

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Nessun comandante è per ora uscito dall'acciaieriaa Mariupol. E' quanto afferma Denis Pushilin, leader dell'autoproclamata repubblica di Donetsk (Dpr), citato dalla Cnn. "Al momento, non ci ...

Un migliaio di soldati ucraini, compresi tutti i loro, sono ancora asserragliati nell'acciaieriadi Mariupol. Lo ha riferito il leader dell'autoproclamata repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. Secondo Mosca, da lunedì si sono arresi ...... tra cui 80 feriti, che hanno lasciato l'acciaieriadi Mariupol e si sono arresi ai ... Denis Pushilin, sostiene che molti militari e tutti idel battaglione Azov sono ancora all'...Così come accadrà per l’esercito ucraino e per l’Ucraina intera, i guerrieri dell’Azovstal si sono infine (e finalmente ... seppur tra mille foglie di fico – proprio in rubli. É lui a comandare, e non ...Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha avvertito che l’uscita dei militari rimasti nell'acciaieria sarà possibile «solo se depongono le armi e si arrendono» ...